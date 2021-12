Tchad : l’ONG ABAMUS assiste les réfugiés camerounais de Farcha

L’Association pour la Bienfaisance et d’appui Multisectoriel (ABAMUS) a offert le 21 décembre 2021, un don de vivres et de matériels divers, estimés à une valeur de plus d’un million de FCFA, aux réfugiés logés à Farcha Karkandjerie.



Deuxième du genre, cet acte se justifie comme étant la réponse à la préoccupation de ABAMUS, qui consiste à secourir les couches vulnérables dans des moments difficiles. C’est ainsi que le conseiller de ladite organisation, Mahamat Abakar, représentant son directeur général, estime que ce geste si modeste, est utile pour cette population qui a tout perdu, sauf la vie. « Le geste n’est pas la première, ni la dernière. D’autres actions ne tarderont pas pour accompagner cette population constituée dans sa majorité des femmes et des enfants », poursuit-il.



Recevant ces dons, le chargé de la supervision du site, Ousmane Sougui Tidei a, au nom des réfugiés, vivement remercié les membres de cet ONG et souhaité que les bonnes volontés emboitent les pas, quand on sait que le camp enregistre tous les jours de nouveaux réfugiés. Selon Ousmane Sougui Tidei, membre du comité d’accueil des réfugiés du premier arrondissement, par ailleurs superviseur du camp, plus de 600 réfugiés camerounais vivent actuellement dans ce site.



Le don est composé des couvertures, du savon et détergent, des moustiquaires, des pâtes alimentaires, des bidons d’huile et des sacs de sel. L’ABAMUS œuvre dans les provinces tchadiennes du Logone Occidental, du Mayo-Kebbi et dans la ville de N’Djamena.