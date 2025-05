Tchad : l'ONG ACORD/Tchad informe les OSC sur le budget communal et le système éducatif de BEG

L’ONG ACORD Tchad a organisé un atelier de diffusion sur les guides thématiques du budget local et l'étude sur le système éducatif du Barh El Gazel le 19 mai 2025 dans les locaux de l'ONG OXFAM.



Ces guides visent à doter les organisations de la société civile (OSC) et les organisations communautaires de base (OCB) des connaissances et outils nécessaires pour promouvoir la redevabilité des services publics, en mettant l’accent sur le processus budgétaire local. C'était en présence des OSC et les services déconcentrés de l'Etat, les délégués provinciaux, les représentants communaux, la Coordination Provinciale des Jeunes, les représentants des femmes, des jeunes et des médias.



L'atelier organisé par ACORD/TD, dans le cadre du projet CAGOT financé par Oxfam au Tchad, a réuni diverses parties prenantes pour discuter de la citoyenneté active et de la gouvernance ouverte. L'objectif principal était la diffusion de guides thématiques portant sur le budget local et le système éducatif.



Sous la houlette du facilitateur Mahamat Moussa Absakine Gadaya, les participants ont partagé leurs témoignages et exprimé leur appréciation pour cette initiative. Lors de cet atelier, il est ressorti que les participants étaient conscients de l'importance de leur rôle dans l'accompagnement de la commune pour relever les défis auxquels elle est confrontée.



La sensibilisation sur les enjeux liés au budget local et au système éducatif a suscité un réel intérêt parmi les différents acteurs présents. Cette démarche participative vise à renforcer la transparence et l'implication des citoyens dans les décisions concernant leur environnement.



Les échanges entre les représentants des corporations, les membres de la société civile et les partenaires institutionnels, ont permis de mettre en lumière les questions essentielles en matière de gouvernance locale et d'éducation. Les participants ont eu l'occasion d'approfondir leur compréhension des mécanismes de financement des projets locaux et des politiques éducatives en vigueur.



Cet atelier organisé dans le cadre du projet CAGOT a permis de stimuler le dialogue et la participation des acteurs locaux dans la gestion des affaires publiques. La diffusion des guides thématiques constitue une étape importante dans le renforcement des capacités des citoyens à s'impliquer activement dans la prise de décisions qui les concernent. Le chemin vers une gouvernance ouverte et transparente est encore long, mais des initiatives telles que celles-ci représentent un pas significatif vers un avenir plus inclusif et équitable pour tous.