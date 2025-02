Tchad : l'ONG Dignité international offre un Complexe intégré pilote aux habitants d'Amsinéné 2

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Mahamat Ahmat Alhabo a présidé ce 18 février 2025, la cérémonie d'inauguration officielle du Complexe intégré pilote (orphelinat-école et centre de santé) à Amsinéné 2, dans la commune du 1er arrondissement de la ville de N’Djamena.



Ce Complexe a été construit et équipé par l'ONG Dignité International. Intégré au niveau de la communauté, il dispose d'un centre de santé, notamment d'une petite maternité au profit des habitants de ce quartier, d'une prise en charge du paludisme, d'un programme de vaccination, d'un centre d'éducation, d'une salle informatique, d'une bibliothèque, d'une salle de formation professionnelle, d'un réfectoire, ainsi que des dortoirs réservés aux enfants orphelins.



Cette cérémonie a vu la présence de nombreuses personnalités, notamment les responsables du ministère de la Femme et de la Petite enfance, et ceux de l'Education nationale, ainsi que le maire de la commune du 1er arrondissement. L'ONG Dignité international œuvre pour la préservation de la dignité et la vie humaine dans le monde, et vise à répondre de manière efficace et efficiente aux besoins urgents et durables des populations vulnérables.



Dans son allocution, Ouahid Abassi, fondateur de l'ONG Dignité international, souligne que la construction de ce complexe s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2021-2025 intitulé « Aide humanitaire, résilience et développement durable » que Dignité international met en œuvre au Tchad, conjointement avec son gouvernement, tout en adressant ses vifs remerciements au président de la République , chef de l'Etat, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno dont les facilités constantes ont contribué à la matérialisation de cette action durable.



Ouahid Abassi a tenu à exprimer sa gratitude à la ministre délégué auprès du ministère du Finances, pour la coordination de la mise en œuvre de cette grande réalisation, ainsi que le ministère de l'Education nationale et ceux en charge de la petite enfance et de la santé, pour leurs contributions à ce projet.



Présidant la cérémonie, le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la présidence, Mahamat Ahmat Alhabo, représentant le chef de l'Etatc a réaffirmé la place éminemment stratégique qu'occupe la promotion de la petite enfance et les droits de la femme dans le programme politique du chef de l'Etat, tout en remerciant tous ceux qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Ce complexe intégré pilote avec ses diverses activités permet d'assurer auprès du gouvernement, un appui durable et efficace aux problèmes de santé, d'éducation et de protection de l'enfance.



« En construisant cette infrastructure de haute qualité, Dignité international contribue à relever les défis de l'éducation et de la santé des populations vulnérables », a-t-il déclaré Après avoir visité les bâtiments du centre, le ministre d'Etat a tenu à féliciter et remercier les responsables de l'ONG Dignité international, pour leurs efforts, tout exhortant la population de ce quartier à venir visiter ce complexe, et surtout profiter de ses services pour les soins, l'accouchement, ainsi que pour la formation et l'éducation de leurs enfants.



A la fin de cette cérémonie, de nombreuses femmes veuves ont reçu des kits alimentaires, des perles, ainsi que des matériels de couture offerts par les responsables de l'ONG Dignité international.