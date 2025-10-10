Tchad : l’ONG Doumtené prend en charge les frais d’inscription de 200 élèves à Tiré (Ouaddaï)

Dans une initiative en faveur de l’accès à l’éducation, l’ONG Doumtené, avec le soutien financier de l’ambassade de France au Tchad, a organisé ce jeudi une cérémonie de prise en charge des frais d’inscription pour 200 élèves de l’école primaire du village Tiré, situé dans la sous-préfecture de Guerri, département de Ouara, province du Ouaddaï.



L’événement, hautement symbolique, a été chaleureusement accueilli par les parents d’élèves et les habitants du village, qui y ont vu un geste fort en faveur de l’éducation dans cette localité enclavée.



Un appui salué par la communauté locale

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de l’Association Tiré Yaya a exprimé sa profonde reconnaissance à l’endroit de l’ONG Doumtené pour cet appui décisif, qualifiant l’initiative de « bouffée d’oxygène pour de nombreuses familles en difficulté ».



De son côté, le représentant du chef de village a mis en avant l’importance de soutenir l’école primaire du village afin d'améliorer les conditions d’apprentissage et de favoriser la réussite scolaire des enfants.



L’éducation, un levier de développement

S’exprimant au nom de l’organisation, le coordinateur de l’ONG Doumtené, Ousmane Mahamat Adam, a rappelé que son ONG intervient dans plusieurs secteurs clés, dont la santé et l’éducation. Il a exhorté les parents à envoyer régulièrement leurs enfants à l’école, soulignant que l’éducation constitue un pilier essentiel pour l’avenir des jeunes et le développement durable du pays.



Cette action s’inscrit dans une série d’interventions sociales menées par Doumtené, dans le cadre de son partenariat avec l’ambassade de France, visant à réduire les inégalités et à promouvoir un accès équitable à l’éducation en milieu rural.