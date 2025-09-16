Tchad : l'ONG Ensemble Sawa organise une table-ronde sur la santé menstruelle

L'ONG internationale Ensemble Sawa, en partenariat avec Women's Hope International, a organisé une table-ronde avec les leaders locaux sur la santé menstruelle des adolescentes. L'échange a été axé sur le thème : « lutter contre la précarité menstruelle et prévenir les maladies liées aux règles ».



L’évènement a eu lieu ce 17 septembre 2025 dans le 7ème arrondissement de la ville de N'Djamena pour aborder la question cruciale de la santé menstruelle. L'événement qui s'inscrit dans le cadre du projet de deux ans intitulé « Amélioration de la santé des adolescents en milieu scolaire à N'Djamena et à Mandelia », a réuni des leaders locaux, religieux et communautaires.



Selon la coordonnatrice Mme Mariam Abdoulaye Malloum, l'objectif principal de cette rencontre est de lever les tabous socioculturels qui entourent la menstruation, et de sensibiliser les participants aux enjeux de la précarité menstruelle. Dans son allocution d'ouverture, elle a souligné que la menstruation fait partie intégrante du corps et que les femmes ne peuvent exister sans elle, appelant à la protection de leur santé et à une meilleure éducation des jeunes filles.



Elle a également précisé que le projet intervient dans plusieurs écoles à N'Djamena et Mandelia. Le représentant de Women's Hope International, a réaffirmé l'engagement de l'ONG, qui lutte pour les droits des femmes et des filles, à accompagner ce projet. Il a insisté sur les impacts négatifs de l'absence de dialogue sur la santé menstruelle.



Le représentant du maire de la commune du 7ème arrondissement, Nedoumbayal Bonheur a salué cette initiative en soulignant que le sujet abordé est sensible et rarement discuté. Il a mis l'accent sur l'importance pour les femmes et les jeunes filles de comprendre leur santé reproductive afin de prévenir les grossesses non désirées et les maladies. Par ailleurs, il a encouragé les organisateurs à poursuivre leurs efforts malgré les difficultés.



La table ronde vise à trouver des solutions concrètes, en impliquant les différents acteurs, pour améliorer la santé des jeunes filles et des femmes. Les organisateurs espèrent que les échanges aboutiront à des stratégies efficaces pour éduquer et sensibiliser la population tchadienne sur ce sujet de santé publique.