Tchad : l'ONG "La voix de la femme" mobilise la population de Kelo contre les violences de genre

La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du département, Ali Abakar Issa. Il a ouvert la séance en demandant aux hommes de bien prendre soin des femmes car elles ne sont pas des objets à manipuler où a vendre. Pour lui, la femme est source de vie sur cette terre.



Prenant la parole, le chef de mission de la caravane de "La voix de la femme", Aarav Gougouni, a pour sa part orienté l'assistance sur le mobile de la tenue de cette rencontre d'échanges. Elle consiste à échanger autour des questions liées à la violence basée sur le genre et la santé de reproduction.



Plusieurs témoignages liés aux cas de viols, mariages précoces et bastonnades des femmes ont émaillé cette retrouvaille.



Pour finir, l'ONG "La voix de la femme" a mis sur pieds un comité chargé de gérer la cellule de Kelo. Hadje Hawa Oumar en est la présidente.



C'est par la présentation d'un sketch théâtral qui illustre les violences faites aux filles et aux femmes qu'a pris fin cette retrouvaille.