Tchad : l’ONU s’inquiète du manque de fonds pour aider les réfugiés et sinistrés

D’ici au mois de novembre, 10% seulement des réfugiés ciblés par le PAM pourront recevoir une aide alimentaire, compte tenu du manque de fonds.



Au mois de septembre, le Tchad abritait le nombre le plus élevé de réfugiés en Afrique de l’Ouest, soit 575 000 personnes. Le nombre des déplacés dans le pays a plus que doublé, passant de 169 000 en 2020 à 381 000 en 2022.



Le Tchad subit en outre les pires inondations qu’il ait connues ces dernières années, lesquelles affectent plus d’un million de personnes, souligne Stéphane Dujarric.



En appui au Plan national de réponse aux inondations, le PAM distribue de la nourriture et de l’argent liquide aux familles affectées.



Le PAM indique qu’il a besoin de 102 millions de dollars pour continuer à fournir une aide d’urgence pendant les six prochains mois aux réfugiés et aux déplacés ainsi qu’aux populations affectées par les inondations.