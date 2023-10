Tchad : l'UDP réclame une enquête internationale sur les événements du 20 octobre

Max Kemkoye a rappelé les conséquences tragiques des événements du 20 octobre 2022 à Ndjamena, Moundou, Doba et Koumra, dénonçant l'arrestation, la torture, l'emprisonnement, et la déportation de jeunes manifestants. Il a critiqué la manipulation de la situation, soulignant que l'impunité règne.



Le président de l'UDP a également évoqué les problèmes socio-économiques de la deuxième phase de transition, notamment la hausse des prix, la privatisation de l'éducation publique, l'augmentation des prix du carburant et des transports, la nationalisation du pétrole, les conflits communautaires, l'accaparement de terres, et la nomination excessive d'officiers généraux.



Max Kemkoye a réclamé une enquête internationale pour faire la lumière sur les événements du 20 octobre. Il a également appelé à une prise de conscience collective pour défendre la vérité, la justice, le pardon et la réconciliation, et empêcher que les morts ne tombent dans l'oubli.