Tchad : l’UDS réclame justice à la suite des événements des Monts de Lam

Les violences ont entraîné la mort et des blessures de plusieurs personnes, lorsque des hommes armés venus de la République Centrafricaine ont attaqué des villages dans la sous-préfecture de Bessao, dans le département des Monts de Lam. Les forces de défense et de sécurité ont réussi à repousser les attaquants.



Après avoir présenté ses condoléances aux familles touchées, la vice-présidente du parti UDS, Mme Tatiana Demba Djibao, a appelé toutes les parties impliquées à faire des concessions et à dépasser leurs différences afin d'instaurer une cohabitation pacifique. Elle a également déclaré que les auteurs, co-auteurs et complices de ces violences doivent être traduits en justice pour répondre de leurs actes.



Le parti UDS a également appelé les autorités à prendre des mesures pour empêcher la répétition de ces événements tragiques. Le parti a exprimé son soutien au Président de la transition et a souligné l'importance d'une impartialité accrue dans le traitement judiciaire de cette affaire pour les familles endeuillées.