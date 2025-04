Tchad : l’UFDD annonce la transformation prochaine de son mouvement en un parti politique

L'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (UFDD) a porté, mardi dans un communiqué, à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale que la transformation de I’UFDD en parti politique aura lieu dès que les conditions seront réunies.



Selon le président de l'UFDD, général Mahamat Nouri, cependant, ce processus de mutation connait un grand retard pour des raisons entre autres, le retard accusé dans le processus de démobilisation, de désarmement et de réinsertion (DDR), tel que stipulé dans l’Accord de Paix de Doha.



Il précise que les militants et les sympathisants de I'UFDD, qui croyaient à une réalisation simultanée des deux processus de la DDR et de la transformation de I'UFDD en parti politique au sortir de Doha (Qatar), souhaitaient une large consultation pour la mise en place d'un parti politique d’avenir.



L'UFDD rappelle par ailleurs que, dans sa démarche de réconciliation, elle s’est totalement acquittée de ses engagements pris à Doba et au Tchad, et reste acquise à la cause de la nation tchadienne, réconciliée avec elles-mêmes et aux grandes valeurs humaines universelles.