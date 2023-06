Tchad : l'UGJT lance une caravane de sensibilisation pour la préservation de la paix et de la sécurité

Cette caravane est placée sous le thème "la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité : un devoir citoyen". Plusieurs invités de marque étaient présents lors de cette cérémonie, notamment Fatimé Boukar Kossei, secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Dr. Abderahim Awat, ministre de l'Élevage, d'anciens ministres, des conseils nationaux et conseils auprès du Président de la République, ainsi que Ali Fadil Guiderké, secrétaire général de l'UGJT.



Lors de l'ouverture des activités, Fatimé Boukar Kossei, secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, a rappelé que "lorsque l'instabilité et l'insécurité s'installent dans un pays, les premières victimes en sont les habitants en général, et en particulier les enfants, les jeunes et les femmes". Elle a souligné que ces menaces récurrentes contre la paix et le développement entraînent une pléthore de conflits, tels que les déplacements forcés et massifs. C'est pourquoi elle a soutenu qu'il est extrêmement judicieux et un devoir citoyen d'encourager et de soutenir toutes les actions préventives visant à promouvoir la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique.



Elle a exprimé son soutien à l'Union générale des Jeunes Tchadiens pour l'organisation de la Caravane de sensibilisation sur le maintien de la sécurité, de la paix et de la cohabitation pacifique, affirmant que cette activité citoyenne est un instrument fédérateur capable de déclencher le processus de promotion de la diversité culturelle, de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale entre les Tchadiens.