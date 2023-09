Tchad : l’UJR/UNDR appelle à l’enrôlement massif des citoyens sur le fichier électoral

Le président de l'Union des Jeunes pour le Renouveau de l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), Gebdanbe Ouateure Epaphras, a tenu une conférence de presse ce samedi 9 septembre 2023 au siège de l'organisation, situé dans le quartier Chagoua. L'objectif de cette conférence était de discuter de la révision du fichier électoral en prévision du référendum constitutionnel qui se profile à l'horizon.



Dans ses déclarations, M. Ouateure a souligné que la révision du fichier électoral permettra aux citoyens tchadiens d'obtenir leur carte d'électeur, leur donnant ainsi la possibilité de participer au prochain référendum constitutionnel. Il a également mentionné le lancement de la phase II de la révision du fichier électoral le 28 août dernier, couvrant les 16 autres provinces du pays, issues des régions du centre, du nord et de la ville de N'Djamena pour la zone méridionale. Selon lui, cette phase de révision se déroule dans de bonnes conditions.



Le président de l'UJR a souligné l'engagement de son parti envers les principes démocratiques en matière d'élections. Il a précisé que des missions de sensibilisation et de mobilisation ont été déployées dans différentes localités afin d'encourager les militants et sympathisants de l'UNDR à s'enregistrer massivement sur les listes électorales.



M. Ouateure s'est réjoui de l'enthousiasme suscité par cette opération au sein de son parti. Il a également mentionné le déploiement d'agents dans les 16 provinces concernées, chargés de sensibiliser la population et de l'encourager à s'inscrire massivement sur la liste électorale.



Pour conclure son intervention, le président de l'UNDR a lancé un appel à tous les jeunes âgés de dix-huit (18) ans et plus, ainsi qu'aux personnes qui ne se sont pas encore enregistrées sur le fichier électoral, à se faire recenser en grand nombre afin d'obtenir leur carte d'électeur. Il a également invité la Commission nationale électorale (CONOREC) à garantir le bon déroulement de l'opération, en veillant notamment à l'état des kits d'enregistrement des électeurs dans tous les centres d'enrôlement.