Tchad : l'UJT forme 20 journalistes sur les enjeux du changement climatique

Cette formation regroupant 21 journalistes (presse écrite, radio, médias en ligne) vise à outiller et à sensibiliser les hommes de médias afin de réduire les risques climatiques. La formation se focalisera sur le contenu qui est tout simplement alléchant et très important dans le domaine de l’environnement. il s’agit entre autres de maîtriser les concepts et conventions sur le changement climatique, de cerner la dimension genre du changement climatique et d’appréhender les politiques nationales sur le changement climatique au Tchad. Elle permet également aux bénéficiaires de découvrir les sept choses que tous les journalistes devraient savoir sur le changement climatique et surtout comprendre la radio comme moyen de communication le plus efficace pour rendre compte du changement climatique en Afrique.



Dans son mot de circonstance, le président de l'UJT, Abbas Mahmoud Tahir a déclaré que pour les journalistes, parler du changement climatique signifie plusieurs choses. Selon lui, couvrir le phénomène peut sauver des vies, influer sur l’action politique et de donner la capacité de faire des choix informés. En réalisant des sujets bien documentés, affirme le président de l’UJT, les journalistes peuvent mettre en lumière la profusion d’actions que certains mènent d’ores et déjà pour se préparer au changement climatique. « Cela peut donner un retentissement à des sujets sur le changement climatique et contribuer à inciter les décideurs, les citoyens et les entreprises à se montrer solidaires des populations vulnérables au changement climatique. C’est pourquoi il est essentiel que les journalistes et les responsables des médias maîtrisent au moins les connaissances de base sur le changement climatique », affirme Mahmoud Abass Tahir.



Officiant cet atelier de formation, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, a indiqué que ces programmes de politique nationale environnementale, placés sous la tutelle du ministère en charge de l’environnement, sont exécutés sous la supervision éclairée du chef de l’État qui en a fait une priorité majeure de sa vision.



Selon lui, cet atelier va permettre d’identifier plusieurs obstacles à lever pour permettre aux journalistes de jouer pleinement leur rôle de sensibilisation sur la vulnérabilité des écosystèmes. Le contenu de la formation, dit-il, est tout simplement alléchant et très important. Pour le ministre, le Tchad constitue une diversité environnementale absolue et un faisceau de tous les types de climat. C’est aussi un tout en matière d’écosystème à préserver absolument.



"Notre pays est un tout en matière environnementale. Pays saharien dans sa majeure partie nord au désert monstrueux, il est aussi un pays de la forêt et savane boisée dans sa partie sud et de l’extrême sud. Pays sahélien avec toute sa richesse faunique et sa flore, il est aussi un ensemble d’un réseau hydrologique et d’une diversité de relief fabuleux », affirme-t-il.



Le directeur Afrique de la Fédération internationale des journalistes, Louis Thomasi, prend activement part à cette atelier de formation qui s’étale du 25 au 26 juillet 2022 à l'ONAMA.