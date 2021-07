Tchad : l’UJT lance l’opération de vaccination contre le Covid-19

A travers un point de presse organisé ce mardi 13 juillet 2021, l’Union des journalistes tchadiens (UJT), par le biais de son président, Abbas Mahamoud Tahir, appelle les hommes des médias publics comme privés à se faire vacciner. C’est dans le souci d’assurer une couverture sanitaire à tous les professionnels des médias sans exception que l’union des journalistes tchadiens (UJT) a initié, en accord avec le ministère de la Santé publique, une vaste opération de vaccination contre le Covid-19 dans la ville de N’djamena et à travers les provinces.



Selon Abbas Mahamoud Tahir, cette opération vise à vacciner tous les professionnels des médias pour les mettre à l’abri de la contamination et partant, sensibiliser la population sur l’importance de la vaccination. Le président de l'UJT a d’abord rappelé que le Tchad, à l’instar de tous les pays d’Afrique et du monde, n’a pas échappé à la vague de contamination de la pandémie du Covid-19, dès le mois de mars 2020. Il précise que cette pandémie a causé 174 morts sur plus de 4900 personnes atteintes au Tchad. Les journalistes n’ont été épargnés, mais grâce à la prompte prise en charge par les services sanitaires, ceux qui sont atteints ont recouvert la santé.

Cependant, rien ne garantit l’avenir aux professionnels des médias qui sont en perpétuel contact avec le public, dans le cadre de la recherche de l’information, et qui sont plus que jamais exposés aux risques de contamination du virus, a averti Abbas Mahamoud Tahir.



Le président de l’UJT indique que des fiches seront mises à la disposition de chaque rédaction, pour l’enregistrement systématique de tous les professionnels des médias, du mardi 13 au 19 juillet 2021, et la date de vaccination sera communiquée ultérieurement. De plus, il précise que les journalistes de la zone méridionale sont invités à faire le déplacement de Moundou pour recevoir leur dose de vaccin. Il en va de même de ceux de la zone septentrionale qui doivent se rendre à Abeché, troisième ville opérationnelle en vaccination. Pour la réussite de cette opération de vaccination, l’UJT demande à tous les responsables des organes de presse, de prendre toutes les dispositions nécessaires. Abbas Mahamoud Tahir a par ailleurs remercié le ministère de la Santé publique pour avoir était réceptif à l’initiative de l’UJT, tout en saluant l’énorme travail abattu pour l’acquisition de ce vaccin, au bénéfice de la population.