Tchad : l'UMOCIRT supervise le renforcement des capacités de la filière peaux et cuirs à Dourbali

Une délégation de l'Unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du Tchad (UMOCIRT), conduite par son nouveau coordonnateur national, Djabre Dadi, a effectué une mission à Dourbali, dans le Chari-Baguirmi, ce 20 septembre 2022.



Le coordonnateur national de l'UMOCIRT a indiqué que la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités commerciales de la filière peaux et cuirs, a démarré effectivement en octobre 2019. Cependant, avec l'apparition de la pandémie due au coronavirus en mars 2020, cette mise en œuvre a pris du plomb dans l'aile.



Malgré cela, l'équipe du projet s'est efforcée pour que l'ensemble des activités de terrain soit réalisé. Selon lui, la dernière année du projet a connu un léger remaniement á la tête de la coordination nationale de l'UMOCIRT, avec sa nomination comme nouveau coordonnateur. Pour Djabre Dadi, la mission ainsi effectuée a pour but de lui permettre de découvrir la zone du projet d'une part, de prendre contact avec les bénéficiaires et de constater de vue les réalisations, d'autre part.



Le coordonnateur national, Djabre Dadi a rappelé que l'objectif principal est l'appropriation du projet. Notamment, visiter la tannerie artisanale améliorée de Dourbali ; organiser des réunions avec les bénéficiaires pour recueillir leurs impressions ; et rejoindre les bénéficiaires sur leurs lieux de travail pour évaluer le degré d'appropriation des techniques qui leur sont inculquées, lors des formations antérieures.



À l'issue de l'échange avec les bénéficiaires, ces derniers ont exprimé leurs doléances requises par le coordonnateur national de l'UMOCIRT. Il s'agit de : mettre à leur disposition, les moyens de déplacement, leur créer des partenariats avec des institutions ou organes sectorielles afin de vendre leurs produits, mettre à leur disposition des outils de travail et avoir l'accès à l'eau régulièrement, à travers l'installation des kits solaires.