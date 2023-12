Tchad : l'UNCDT appelle à voter "Oui" pour réformer le pays

Accueilli par ses militants à la Place de l'Indépendance pour un meeting, le président Hissein Ibrahim Acyl était très enthousiaste dans sa terre natale du Ouaddaï pour échanger avec la base sur l'importance de voter en faveur du "Oui".



Abdelaziz Youssouf a exprimé sa gratitude envers la population du Ouaddaï d'avoir répondu présente pour écouter leur président fondateur du parti.



Le secrétaire général du parti dans le Ouaddaï, Zakaria Hassan Tabit, a déclaré que plus de 200 partis politiques se sont unis en faveur du "Oui". "Nous vous assurons que tout le monde votera en faveur du Oui". Cependant, il a précisé que ceux qui n'ont pas encore retiré leurs cartes peuvent le faire demain pour accomplir leur devoir civique.



Le président de l'UNCDT, Hissein Ibrahim Acyl, a affirmé que leur parti est jeune et que leur objectif principal est de réformer le Tchad. Il a appelé la population à voter "Oui" pour le changement profond. De plus, quelle que soit la forme de l'État, ils demanderont au président de respecter cet engagement gouvernemental. Il a souligné que leur parti sera là pour observer et veiller à la forme de l'État qui sera votée par le peuple tchadien. En conclusion, le président a déclaré que cette rencontre n'était pas la première et qu'il y aurait d'autres rencontres avec la population.