Tchad : l’UNDR appelle les Tchadiens à emprunter la voie de la réconciliation

Dans un communiqué de presse rendu public le 10 août dernier, et signé de son premier vice-président, Célestin Topona, l’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) s’adresse au peuple tchadien, à l’occasion du 61ème anniversaire de l’accession à l’indépendance de la République du Tchad. « Les Tchadiens doivent s’astreindre à un travail de mémoire pour s’interroger sur l’avenir de leur pays, suite à son évolution tumultueuse et chaotique dont l’actuel décor est la situation transitoire », peut-on lire.



L’UNDR rappelle qu’il a été de toutes les luttes politiques pacifiques depuis l’avènement de la démocratie, et fait un constat que « le Tchad n’a pas pu bénéficier en tant que pays souverain, des délices d’un développement économique et social qui aurait pu le classer aujourd’hui parmi les Etats où il fait bon vivre ». Cela dit, pour le parti politique, la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance du Tchad, devrait être l’instant de réflexion sur la capacité de ses citoyens à surmonter leurs difficultés et poser les jalons d’une refondation réelle de leur pays.



Le parti invite les différentes forces politiques et sociales, à s’investir dans la sérénité pour la réussite de la transition qui déboucherait sur l’organisation des élections libres et transparentes, et acceptées par la majorité des Tchadiens. Car, « c’est le seul motif de la participation de l’UNDR aux instances de la transition dont la cohérence résulte, d’une décision souverainement murie par les structures du parti, au lendemain de la disparition tragique du président Idriss Deby Itno ».

Au centre des préoccupations de l’UNDR, il y a l’organisation du dialogue national attendu par le peuple tchadien, et qui devrait être une grande rencontre inter-tchadienne regroupant les Tchadiens de tous les bords, y compris les politico-militaires. Il s’agit « de panser définitivement les plaies béantes du Tchad et de le remettre sur les rails du développement ». Et pour y parvenir, les Tchadiens devraient faire preuve de tolérance réciproque et d’abnégation.



« Quant aux responsables de la transition, ils n’ont pas d’autres choix que d’être à l’écoute et à l’attente des multiples sensibilités sociopolitiques », estime l’UNDR qui croit à « la fin du cycle infernal de l’instabilité, qui a fait aujourd’hui du Tchad, un des derniers pays sur l’indice du développement mondial ». Compte tenu de ce sombre tableau, la célébration de l’indépendance du Tchad exige d’emprunter la voie de la réconciliation, selon l’UNDR.