Tchad : l’UNESCO offre des équipements informatiques au ministère de l’Education

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de renforcement des capacités de l'éducation et de l'alphabétisation au Tchad, l’UNESCO a fourni des équipements informatiques au ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique.

Ces équipements sont composés de 140 ordinateurs complets de bureau, 45 ordinateurs portables, 12 serveurs, 108 onduleurs, 60 imprimantes multifonctionnelles et des recharges d’encre, 30 disques durs externes, 30 modems de connexion internet, ainsi que plusieurs lots d’équipements et accessoires informatiques, d’une valeur d’un million de dollars américain (plus de 500 millions de Fcfa). Ils ont été remis au ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique par l’UNESCO, le 7 juillet 2021, au Building de Moursal, dans le 6ème arrondissement de Ndjamena.



En présidant la cérémonie de remise de ces équipements informatiques, le secrétaire d’Etat à l’Education nationale, Saleh Bourma relève que ces outils informatiques viennent à point nommé. Car, rappelle-t-il, le ministère en charge de l’Education avait exprimé ses besoins en matériels informatiques, depuis 2019. C’est pourquoi, il invite, par ailleurs, le secrétariat général et la direction de la Planification du ministère de l’Education, pour une répartition équitable, juste et une gestion saine. D’après Saleh Bourma, la bonne gestion et l’entretien de ces équipements dépendra de leur durée de vie.



Selon le représentant de l'UNESCO, Salah Khaled, l'acquisition de ses équipements informatiques, au profit du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique vise de manière générale, à renforcer de gestion et de pilotage du système éducatif, en particulier pour les aspects liés à la décentralisation et la modernisation du système d'information, à travers l'utilisation les Technologies de l’information et de la communication (TIC).