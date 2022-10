Tchad : l'UNET de Pala réclame la reprise des cours

Le secrétaire exécutif de l'Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET), section de l'université de Pala, Allafi Bathé Koukta a fait un point de presse ce 18 octobre 2022 à Pala. Au nom des étudiants, il déplore la non reprise des cours depuis le 15 septembre dernier, suite à la grève sèche et illimitée lancée par les enseignants chercheurs.



Face à cette situation, le bureau de la section de l'université de Pala, sans aucune manipulation et sans prendre part d'un camp, exige tout simplement la reprise des cours dans l'urgence Pour le secrétaire exécutif de l'UNET de Pala, Allafi Bathé Koukta, pendant que leurs camarades des autres universités du Tchad, et ceux d'ailleurs, sont normalement dans les amphis en train de suivre les cours, ceux de Pala et ne savent pas à quel saint se vouer, car ils sont presque dans la rue.



Ce qui rend d'ailleurs les années élastiques et les résultats plus catastrophiques, vers les fins des années académiques, puisqu’abrégé et accéléré, les cours deviennent difficiles à assimiler et à comprendre, regrette-t-il Le bureau de la section de Pala dit par ailleurs qu'il n’a pas cessé de faire des plaidoyers auprès du bureau national, auprès des autorités en charge de leurs revendications en prééminence qui sont, entre autres : le bon déroulement des cours, le transport et la restauration.



En ce qui concerne toutes les revendications, le bureau UNET provincial de Pala n'a pas fermé l'œil sur ce qui revient de droit à l'étudiant de Pala. Cependant, il plaide et rappelle encore une fois de plus au CNOU, de prendre ses responsabilités en tant que premier partenaire idéal afin de satisfaire les étudiants de l'Université de Pala, concernant leurs exigences qui ne sont pas d'ailleurs exorbitantes.



L'étudiant de Pala est celui-là qui ne demande pas assez, comme les autres étudiants. Il demande juste que les bus et le restaurant soient opérationnels dès la reprise des cours qui n'a pas du tout des belles raisons de traîner encore plus, souligne Allafi Bathé Koukta. Tout étudiant doit donc jouer un rôle catalyseur dans le processus universitaire. De ce fait, le secrétaire exécutif attire l'attention de tous les étudiants au respect en toute intégralité, et de faire preuve de maturité en étant dans les bus ou sur nos lieux d'études.



Le bureau UNET provincial tient à informer l'opinion publique que, tout étudiant tchadien a droit d'étudier convenablement, selon le calendrier des études tout en évitant les années élastiques. Ce qui perturbera sans doute et sans précédent, ses circuits d'études, ou voir impacter sa vie active. A travers cette communication, les étudiants de l'université de Pala exigent et réclament la reprise des cours, sinon des actions seront menées dans les jours qui se suivent.



L'UNET plaide auprès des syndicats des enseignants et des administrateurs de mettre de l'eau dans leur vin, de penser aussi à leurs enfants, d'éviter des situations sombres éminentes. Le bureau UNET local plaide auprès du gouvernement et du ministère des Finances de décanter la situation financière pour que les activités académiques fonctionnent normalement à l'université de Pala, et aussi pour que les prestataires entrent dans leurs droits afin que les bus et la restauration fonctionnent dans l'optique de rendre les études plus paisible à l'université de Pala.



Le bureau UNET section de l'université de Pala ne souhaite pas que l'année académique soit élastique. Il exhorte les autorités gouvernementales et rectorales à se battre pour que le calendrier académique soit à jour et respecté à l'université de Pala.