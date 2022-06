Tchad : l’UNET s’implique pour une reprise des cours dans les ENS

Le président de l’UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, a rappelé que différentes revendications des secrétaires exécutifs en ce qui concerne la bourse, le retard dans le retrait des diplômes et les inscriptions ont conduit à des grèves. L’UNET qualifie ces revendications de légitimes et affirme que ces crises n’existaient pas auparavant au sein des ENS.



L’UNET juge nécessaire la reprise des cours dès lundi 26 juin 2022 dans les ENS car les doléances ont été prises en compte dans leur ensemble par les autorités.



Au prochain conseil d'administration académique, le bureau national fera en sorte que ces points soient validés afin que l'étudiant de l'ENS entre en possession de ses droits, a mentionné Mahamat Saleh Ahmat Ali.



Le bureau national, en accord avec tous les secrétaires exécutifs, en particulier la section de N'Djamena des ENS et les administrations lèvent cette grève ce 25 juin 2022, en attendant.



L'UNET lance un appel de compréhension et de prise de conscience afin que les cours reprennent dans la quiétude.