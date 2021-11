Tchad : l'UNJCP annonce une marche le 6 novembre, jour du meeting de Wakit Tamma

Sidick Sougui Lony appelle à "sortir pour dire non à l'instrumentalisation des hommes politiques qui utilisent la jeunesse pour leur intérêt égoïste".



La marche pacifique vise à sensibiliser les jeunes à travers le plaidoyer public afin de promouvoir l'inclusion des jeunes dans la gouvernance locale. Elle s'inscrit en faveur d'une transition apaisée et en soutien au Conseil militaire de transition (CMT).



"Que chaque jeune tchadien puisse être acteur de la promotion de la paix et du mieux vivre ensemble par des actes de soutien et non des intérêts égoïstes des hommes politiques. Ensemble soyons solidaires et trouvons des solutions pour la réconciliation nationale", préconise Sidick Sougui Lony.



Le même jour, Wakit Tamma organisera un meeting au stade Idriss Mahamat Ouya pour "entretenir la population sur le bienfondé de ses actions en faveur de la démocratie", selon son coordonnateur Me. Max Loalngar.