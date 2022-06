Tchad : l'URT installe sa fédération provinciale du Salamat

Après les 8 provinces et la commune de N'Djamena, le secrétaire exécutif national du parti URT, Mbaïlassem Masra, est à Am-Timan pour l'installation des membres du bureau provincial de sa formation politique. La fédération provinciale du Salamat est composée de 36 membres. Elle est dirigée par un secrétaire général provincial en la personne de Mahamat Saleh Ahmat.



Installant les membres de la fédération provinciale, le secrétaire exécutif national de l'URT, Mbaïlassem Masra, a remercié ses camarades de la province du Salamat, avant de rappeler qu'en acceptant de siéger à l'organe provincial de l'URT, ils doivent s'attendre à une mission difficile et délicate qui nécessite un sacrifice, de l'engagement, de la patience et de la motivation la plus totale.



Prenant officiellement service, le secrétaire général provincial, Mahamat Saleh Ahmat, a lors de son mot de remerciement, salué la vision de son chef de parti, Siddick Abdelkerim Haggar qui a su croire à un Tchad refondé sur la vérité, l'amour du prochain et le pardon. Il exhorte les militants à beaucoup d'ardeur et d'abnégation.



Par la même occasion, le secrétaire général provincial a installé la section départementale de Bahr-Azoum, présidée par Ali Al-Khalil Hileou.