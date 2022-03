Tchad : l'URT installe son bureau provincial de Massakory

Une délégation conduite par le secrétaire exécutif du parti Union pour la Refondation du Tchad (URT), a procédé ce 29 mars 2022, à l'installation du bureau provincial d'Hadjer-Lamis, département de Dagana.

Au total, 36 membres ont été installés, majoritairement des jeunes, parmi lesquels, Brahim Abakar Kerimay qui assure le secrétariat général provincial.



Dans son allocation de circonstance, le président du comité d'organisation, Adam Brahim, a d'abord salué la présence massive des militants et militantes d'Hadjer-Lamis, puis remercié infiniment les responsables de l'URT d'avoir pensé à honorer ledit département en implantant le bureau provincial.



Pour sa part, le secrétariat général provincial, Brahim Abakar Kerimay dit n'avoir pas adhéré au parti URT au hasard, mais en raison de son programme politique qui correspond à la réalité du pays.



Selon lui, l'URT peut amener un changement équitable pour le Tchad qui a tant souffert de tous les maux. Le secrétaire exécutif de l'URT, Mbailassem Masra, exhorte les membres de la fédération, nouvellement élus, de transmettre fidèlement l'idéologie du parti à la population et de défendre les valeurs et le projet de société que prône l'URT. Il demande ensuite, à la nouvelle équipe à travailler dans l'unité pour réussir la mission que le parti lui a confié.



Car, c'est une mission difficile qui nécessite de sacrifice, de la volonté et de la détermination la plus totale. Selon lui, l'heure de l'unité nationale a sonné pour mettre à terre le tribalisme et la division. L'heure à laquelle, les fils et les filles du Tchad aspirent au développement et non à la corruption, à la gabegie, au clientélisme, au favoritisme, aux détournements des deniers publics, ou encore à l'inégalité sociale.