Tchad : l’Union des consommateurs veut un compromis sur les prix des boissons

L’Union des Consommateurs du Tchad (UCT) a demandé samedi au gouvernement et aux Brasseries du Tchad (BDT) de "s'assoir autour d’une table afin de trouver un compromis pour le bien être des consommateurs tchadiens", suite à l’augmentation des prix de vente des produits des BDT.



Selon le secrétaire général, Toimsenagr Beasnagr Franklin, "à défaut, cette situation entrainera un manque à gagner pour le trésor public de l'ordre de 1,5 milliard par mois environ."



"Les produits des BDT ne seront plus compétitifs avec une baisse drastique de ses volumes des ventes de l'ordre de 80%. Si rien n’est fait dans les trois ou six mois, les deux sites de production seront définitivement fermés. Et nul n’ignore les conséquences de la fermeture d’une telle entreprise qui emploie des centaines de jeunes tchadiens", prévient l'UCT.