Tchad : l'Union des jeunes chrétiens dénonce une politique de façade sur le vivre ensemble

L'UJC déplore le comportement barbare des militaires auteurs de l'agression et estime que le vivre ensemble tant crié par le gouvernement est une politique de façade.



Le président du conseil d'administration de l'UJC, Clément Sianka, demande au gouvernement de faire respecter les lieux de culte et les hommes de Dieu et de traduire les auteurs devant les tribunaux.



L'UJC appelle les tchadiens à ne pas céder à l'esprit de division. S'adressant à la communauté chrétienne, Clément Sianka affirme qu'ils doivent savoir que l'ennemi à tous est le diable qui utilise ces hommes comme instrument.



"Prions contre l'influence diabolique et ne prenons pas ces hommes pour ennemis. Alors prions pour leur conversion car Dieu est capable", affirme Clément Sianka, dans des propos empreints de sagesse.