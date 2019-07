Tchad : l’Université Emi Koussi promet de perfectionner la qualité de la formation

Le président du conseil d’administration de l’Université Emi koussi, Allaradi Koné a fait, hier, mardi 23 juillet 2019, dans les locaux de ladite institution, un point de presse pour annoncer l’amélioration de la qualité de la formation à l’Université Emi koussi.



Il a salué avec enthousiasme et humilité les conclusions de la Commission nationale de l’enseignement supérieur privé (CNESP) du 12 juillet 2019 qui a classé l'université parmi les quatre meilleurs établissements privés offrant une formation de très bonne qualité.



Par ailleurs, il tient à informer l’opinion nationale et internationale que la seule filière qui fait couler beaucoup d’encres et de salives est la médecine. Selon lui, à ce sujet, les deux ministres (celui de l’Enseignement supérieur et son collègue de la Santé publique) ont mis sur pied une commission tripartite qui a déjà rendu public son rapport.



Il précise que les quatre recommandations y afférentes sont très objectives.



Le président du conseil d’administration de l’Université Emikoussi, Allaradi Koné explique que ces mesures qui sont corrigibles vont dans le sens de la perfection et de la revalorisation de l’offre de formation.



« Nous leur tirons chapeau. Et les techniciens de l’Université Emi Koussi sont à pied d’œuvre pour remédier définitivement à la situation pour nous permettre de maintenir le cap. Nous promettons de donner le meilleur de nous-même en offrant une excellente formation pour garantir l’avenir de la jeunesse tchadienne », conclut-il.