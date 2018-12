Tchad : l'Université Roi Fayçal renforce sa formation scientifique

Une convention de partenariat a été signée ce lundi 10 décembre à N'Djamena entre l'Université Roi Faycal et l'Université Al Boutana du Soudan. Elle permettra aux enseignants des deux universités d'échanger en matière de données scientifiques et de recherche.



D'après le secrétaire général de l'Université Roi Faycal, Abakar Waral Modou, cette convention entre dans le cadre de la formation des enseignants plus particulièrement, et dans l'encadrement des étudiants de master et de doctorat.



Les deux universités mettront rapidement en place des comités scientifiques mixtes dans le domaine de la formation et de la recherche.