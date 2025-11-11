Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’Université Toumaï offre des tables-bancs à l’école de Djara dans le Kanem-Est


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 11 Novembre 2025



L’Université Toumaï a fait don d’un important lot de tables-bancs à l’école de Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est.

Ce don, destiné à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, a été officiellement réceptionné par le préfet du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro Ardja.

Le préfet a salué ce geste louable de l’Université Toumaï, qu’il a qualifié de contribution significative à la promotion de l’éducation dans le département.


