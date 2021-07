Tchad : l'Université de Moundou honore 6 collaborateurs admis à la retraite

Il s’agit de Masrangar Kamro ayant passé 17 ans de services à l’UDM, Dadeur Mbaidoum Kinoum, 14 ans de service, Mbaïndoubou Kormbaye, 13 ans de service, Laoukoura Kalndaye, 13 ans de service, Bébed Djékounlaou, 13 ans de service et Bomba Sylvain, 9 ans de service.



Parents, collègues et étudiants sont sortis nombreux rendre hommage à ces personnes qui ont loyalement servi l’université de Moundou.



Dans son mot de circonstance, la secrétaire générale de l’UDM, Madame Cathia Dounfoune, a fait affirmé que l’’institution doit cet hommage mérité à ces hommes qui ont servi avec loyauté, amour et ténacité tout en bravant les risques au prix de leur vie.



« Sachez que vous avez su par vos qualités exceptionnelles, vous faire estimer et respecter par vos collègues et vos chefs hiérarchiques. Nous sommes heureux de constater que vous avez rempli votre mandat avec la satisfaction de tous et nous, nous en félicitons ».



Remettant des attestations de service à chacun d’eux, la secrétaire générale de l’UDM a souligné que ceci est la preuve de l’affection et surtout de la reconnaissance en échange des services rendus à l’Université de Moundou.



Les retraités par la voix de leur représentant ont remercié leurs désormais anciens collaborateurs pour la bonne collaboration durant leurs années de service. Ils ont par ailleurs demandé à ce que cette collaboration soit pareille avec leurs remplaçants.