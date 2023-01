Tchad : l’Université de Sarh accueille ses nouveaux étudiants

La vice-présidente en charge des enseignements de l’Université de Sarh (UDS), Dr Goulé Koudji a officiellement présidé ce 26 janvier 2023, la cérémonie d’accueil et d’intégration des nouveaux étudiants et étudiantes de ladite Université.



C’est l’amphithéâtre Ngardeta qui a abrité cette cérémonie, qui a vu la présence de plusieurs enseignants et des milliers d’étudiants et étudiantes, venus pour la circonstance.



Le directeur du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), Nanlangar Kodalbaye, a demandé aux étudiants d’être exemplaires, d’adopter un comportement responsable, car selon ses propres termes, l’Université n’est pas un lieu de désordre.



Par ailleurs, il invite les étudiants à protéger les biens de l’Université. Souhaitant la bienvenue aux nouveaux étudiants et étudiants, la vice-présidente en charge des enseignements de l’Université de Sarh a précisé que c’est une nouvelle étape pour ces derniers qui ont quitté la vie scolaire et qui ont l’obligation de donner le meilleur d’eux-mêmes, pour acquérir des bonnes connaissances.



Dr Goulé Koudji a aussi souligné que pour réussir, il faut être curieux, solidaire, travailleur, respecter les règlements, fréquenter quotidiennement la bibliothèque et participer aux activités para académiques. Car l’Université de Sarh prône l’excellence, a-t-elle conclu.



Il faut noter que Dr Andjafa Djaldi a aminé une conférence sur le système LMD, afin de permettre aux nouveaux étudiants et étudiantes de bien comprendre ce système.