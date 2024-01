Tchad : l'Université polytechnique de Mongo adopte son plan d'action 2024

La session a été présidée par le chef de mission et Directeur de l'enseignement supérieur, Dr. Dionko Maoundé, en présence des membres de la mission du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que des chefs de services de l'institution.



Le plan d'action pour l'année 2024, présenté au Conseil d'administration par l'équipe dirigeante de l'UPM, menée par le Professeur Mackaye Hassan Taïsso, se concentre sur plusieurs points clés, notamment le renforcement des outils pédagogiques et académiques, ainsi que l'amélioration des logements étudiants.



Après un examen approfondi, le plan a été adopté par les membres du Conseil.



L'Université Polytechnique de Mongo a été créée en 2016, succédant à l'Institut Polytechnique de Mongo, fondé en 2002.