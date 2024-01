Tchad : l'ambassade de l'Inde au Tchad célèbre la 75ème Journée de la République de l'Inde

L'ambassade de l'Inde au Tchad a organisé une cérémonie de commémoration de la 75ème journée de journée de la République de l'Inde dans la soirée du 25 janvier 2024 à l'hôtel Ledzer Plaza. C'était en présence de la secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Mme Isabelle Housna Kassiré, le corps diplomatique, et la communauté indienne résidant au Tchad.



Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur de l'Inde auprès de la République du Tchad Dr Hifzur Rahman a tout d'abord remercié l'assistance, avant de signifier que malgré les défis mondiaux, l'Inde progresse avec confiance.



Avec un taux élevé du PIB ces dernières années, l’Inde montre son potentiel de rejoindre les grandes économies du monde. Cela témoigne la bonne santé de son économie. Il a notifié également que les relations entre l'Inde et le Tchad restent cordiales.



Dr Hifzur Rahman a indiqué que les deux pays ont intensifié les visites, notamment dans les domaines des télécommunications, de l'économie numérique, des soins de santé, des finances, de la production et de la transformation agricoles, de l'éducation, etc.



Il a conclu en exprimant sa gratitude au gouvernement pour la bienveillance constante à l'égard de la communauté indienne au Tchad.