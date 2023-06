Tchad : l’ambassadeur américain en visite à Sarh pour promouvoir la paix et le développement

L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alex Laskaris, est arrivé à Sarh le 30 mai 2023 pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, le gouverneur et son hôte se sont rendus à la résidence où l'Ambassadeur américain a exposé les objectifs de sa mission à Sarh. Il prévoit d'échanger avec la société civile, les leaders religieux et les autorités administratives et militaires sur les questions de paix, d'unité et de sécurité. Alex Laskaris a également souligné que c'était sa première fois à Sarh depuis son arrivée au Tchad, et il a apprécié la diversité culturelle que le pays offre, qu'il convient de préserver et d'exploiter pour le développement socio-économique du pays.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a exprimé sa grande émotion à l'occasion de cette visite. Il a assuré à l'Ambassadeur américain qu'il se sente chez lui, car l'administration, la société, les religieux et les forces de défense et de sécurité seront à ses côtés pour des orientations précises concernant les questions de sécurité, de paix et de développement de la province.



Il est à noter que l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Alex Laskaris, prévoit de nombreuses visites dans différentes institutions, notamment au Lycée-Collège Saint Charles, à l'Evêché de Sarh et au Complexe Islamique Mabrouka de Manda. Ces visites lui permettront d'interagir avec différents acteurs locaux et d'enrichir ses échanges sur les enjeux éducatifs, religieux et culturels de la province.