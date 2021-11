Tchad : l'ambassadeur de Guinée équatoriale reçu à la Présidence

Le Tchad et la Guinée équatoriale sont membres de plusieurs organisations et cette entrevue s’inscrit dans le cadre des consultations avec le Président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. L’audience qui a duré une heure, s’est déroulée en présence du secrétaire général de la Présidence de la République, Moussa Kadam, du directeur de cabinet civil du président de la République, Dr. David Houdeïngar Ngarimaden et du conseiller Ddplomatique du chef de l’Etat, Abou Moussa.



Les échanges ont permis d'évoquer la coopération bilatérale ainsi que le processus de transition en cours au Tchad, notamment le dialogue national inclusif avec les consultations des forces vives de la nation.