Tchad : l'ambassadeur des États-Unis offre une collection d'anciennes photographies du Tchad à la bibliothèque du CEFOD

Arrivé en fin de mission diplomatique, l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris a offert ce 19 février 2025, une collection d'anciennes photographies du Tchad au Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement (CEFOD) à N’Djamena.



Réceptionnant cette collection, le directeur du CEFOD, Alain Michel Tang se dit très reconnaissant par cette marque de sympathie. II promet de bien conserver ces anciennes photographies du Tchad, et de les mettre à la disposition du public.



Très ému par ce geste, le directeur général du CEFOD a remis à son tour une statue d'une femme tchadienne à l'ambassadeur des États-Unis, symbolisant ainsi sa reconnaissance vis-à-vis d’Alexander Laskaris, pour avoir porté son choix à la bibliothèque du Centre d'Etudes pour la Formation et le Développement (CEFOD).



Dans son allocution, l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, Alexander Laskaris explique qu'une bibliothèque ne se résume pas seulement à des livres, tout en prenant l'exemple de la bibliothèque de son quartier, sur l’île de Manathan, qui possède également une collection d'images. « Quand j'ai été confirmé par le Sénat, je suis allé sur internet et j'ai trouvé toutes les images du Tchad dans sa collection, et j'ai décidé de les imprimer et de les exposer dans ma résidence à N’Djamena », a-t-il indiqué.



Alexander Laskaris a rappelé également qu'à son arrivée au Tchad, les Tchadiens lui ont réservé un accueil chaleureux, tout en gardant de bons souvenirs de ces moments de joie. II souligne que même s'il s'apprête à quitter le Tchad, ces images avaient leur place dans cette bibliothèque, tout en exprimant sa reconnaissance au CEFOD pour avoir accepté ces images du Tchad.



Enfin, il espère que les jeunes Tchadiens les utiliseront pour approfondir leur amour et leur respect pour leur pays.