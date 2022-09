Tchad : l'ancien député Ousmane Chérif démissionne du PLD

Ousmane Chérif se dit déçu par la gestion au sein du parti et affirme être marginalisé, à l'instar d'autres cadres. "Le PLD est aujourd'hui devenu une coquille vide par le fait que vous gériez selon vos humeurs", écrit Ousmane Chérif.



Pour lui, le parti "vit aujourd'hui une certaine inactivité et manque de communication". En plus d'être devenu "régionaliste" du fait d'un "esprit sectaire".



Le secrétariat général du PLD n'a pas encore réagi à la démission et aux reproches de Ousman Cherif.