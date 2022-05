Tchad : l’archevêque métropolitain au Mandoul pour le jubilé d’un prêtre

L'archevêque métropolitain de N’Djamena, Edmond Djitaingar Gotebe, est arrivé le 28 mai dans la province du Mandoul pour célébrer le jubilé du prêtre Nguetigal Bertin.



L'archevêque demande aux chrétiens catholiques de s'unir pour le développement. Il a mis l'accent sur trois points à savoir l'unité, le vivre-ensemble et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).



« Nous sommes en période de labour, c'est le moment d’être vigilant pour maintenir la paix et la cohabitation pacifique », souligne l’archevêque.



Il exhorte la population du Mandoul et du Moyen-Chari de cultiver la paix et prôner l’unité, tout en abandonnant l’esprit de violence.



Selon le jubilé prêtre Nguetigal Bertin, cette cérémonie célèbre son 25e anniversaire au service de Dieu. « C'est un signe de reconnaissance de l'action permanente de Dieu dans notre vie », affirme le prêtre Nguetigal Bertin.