Tchad : l'armée de l'air rend hommage à trois soldats tués dans un crash

L'armée a rendu un dernier hommage ce samedi 23 mars aux trois membres de l'équipage de l'hélicoptère de l'armée de l'air qui s'est écrasé au nord du pays, lors d'une cérémonie au Camp de 27. La cérémonie a eu lieu en présence de l'ex-chef d'état-major général des armées, Brahim Mahamat Seid et des familles des victimes.



Les trois victimes tchadiennes sont : le lieutenant-colonel Bokhit Mahamat, le capitaine Mahamat Bichara et le lieutenant Ali Adoum. Les trois soldats étaient pilotes et techniciens d'hélicoptères.



"L'armée de l'air toute entière gardera des bons souvenirs. Vous nous quittez au moment où l'armée de l'air à besoin de vous. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, les officiers, les sous-officiers et les aviateurs de l'armée de l'air disent Adieu", a déclaré un officier de l'armée.



"Au nom du président de la République du Tchad, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous citons dans la croix du mérite militaire à l'ordre de régiment avec étoile d'argent, à titre posthume", a annoncé l'ex-chef d'état-major général des armées, Brahim Mahamat Seid.



Les victimes ont été inhumées au cimetière de Lamadji, après une prière.