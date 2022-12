Le Batha est la deuxième province après le Logone Oriental à présenter ses mets traditionnels et quelques-uns des aliments nutritifs de la localité. Tomates secs, fonios, jujubes, noix de coco, pastèques gombos et gombos sauvages, différentes sortes de sorgho et penicillaires ; ce sont entre autres les denrées présentées à la 4ème édition du Festival Dary.