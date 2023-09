TCHAD

Tchad : l'artiste Sultan Guy en appelle à la solidarité et à l'aide financière pour sauver sa vie

Alwihda Info | Par Ben Haidar Kadabio - 13 Septembre 2023

N'Djamena - L'artiste bien-aimé Sultan Guy fait face à une situation médicale urgente et lance un appel émouvant à la solidarité et à l'aide financière pour sauver sa vie. Lors d'une conférence de presse ce 13 septembre 2023, il a révélé qu'il a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale et qu'il a besoin de subir une greffe de rein de toute urgence.