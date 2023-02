Tchad : l'association Al-Firdows lance ses activités en faveur des couches vulnérables

Créée en 2022, cette association à but non lucratif a pour objectif d'aider les couches vulnérables telles que les veuves, les orphelins, les sans-abri et les personnes en détresse. Le secrétaire général de l'association, Abdraman Moussa Kelley Ali, a déclaré que la construction de mosquées, de cellules et de puits pour les communautés qui en ont besoin fait également partie de leurs objectifs.



Le président de l'association, Ahmat Moussa Issaka, a annoncé que Al-Firdows travaillera en étroite collaboration avec les autres associations ayant les mêmes objectifs pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté.



Il a également souligné que tous les membres de l'association travailleront bénévolement et que les contributions seront basées sur les cotisations des membres.



Pour ceux qui souhaitent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables, Ahmat Moussa Issaka les encourage à adhérer à l'association, située non loin du rond-point Ibni Sina.