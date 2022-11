Tchad : l'association "Al Kheir" pour le développement s’engage aux côtés des vulnérables

"Al-Kheir signifie bienfaisance et cela montre à merveille l'orientation de notre association pour le développement", c'est avec ces mots que Abdoulaye Abderahim, président de l'association Al-Kheir a lancé les activités de son organisation, ce 12 novembre à la Bibliothèque nationale.



Le président de préciser que l'objectif de son association est d'agir pour contribuer au bien-être des concitoyens vulnérables. De manière concrète, il s'agit d'initier des actions aussi modestes soient elles dans le cadre des réalisations "des forages dans les zones rurales, de la dotation et des équipements des élèves dans les écoles, de la sécurité alimentaire pendant la période de soudure, de l'autonomisation des femmes à travers les activités génératrices de revenus et de l'accompagnement des jeunes dans l'entrepreuneuriat", détaille le président Abdoulaye Abderahim.



L'association a été créée le 11 novembre 2020 et a obtenu son autorisation de fonctionnement le 21 juillet 2022.