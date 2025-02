Tchad : l’association MWL condamne la violence exercée sur une femme à N’Djamena

A la suite d’une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux, l'association More Women in Leadership (MWL) condamne avec la plus grande fermeté l’acte de violence dont une femme a été victime à N'Djamena.



L’association estime que « cet acte ne doit en aucun cas être banalisé ».



« Nous appelons les autorités compétentes à agir immédiatement pour identifier et traduire en justice l’auteur de cette agression. La lutte contre la violence à l'égard des femmes doit être un combat collectif », a déclaré dans un communiqué la présidente de MWL, Mme Bouchoura Abdoulaye Wakaye.