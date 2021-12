Tchad : l'attribution des 30 villas de Mongo aux baministes est annulée

À Mongo, l'implantation d'une plaque à proximité des 30 villas promis par le défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno à la population de la ville de Mongo fait polémique. La plaque mentionne que les villas sont attribuées aux baministes (les combattants de la première heure aux côtés du défunt président Idriss Deby en 1990, Ndlr).



Les jeunes de l'association départementale et communale se sont opposés catégoriquement et disent n'est pas reconnaitre cette décision.



Ces jeunes sont allés à la rencontre du gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, pour contester l'octroi des 30 villas aux baministes par les hautes autorités du Guera.



Séance tenante, le gouverneur a annulé la mesure d'octroi aux baministes.



Pour les jeunes, la victoire de cette annulation vient du fait qu'ils se sont engagés pour la bonne cause en faveur de la population.