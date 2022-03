TCHAD Tchad : l’autonomisation et le dividende démographique en débat au ministère de l’Economie

Par Ali Moussa - 3 Mars 2022



La SENAFAT offre un cadre de brassage et d’échange d’expériences, pour permettre aux femmes de s’instruire, se former, pour une autonomie qui passe par le renforcement des capacités.

Une conférence-débat a été organisée par les femmes du ministère de l’Economie, de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale, ce jeudi 3 mars 2022 au centre Al-mouna de N’djamena.



« Autonomisation des femmes : facteurs pour la capture du dividende démographique », tel était le thème de cette rencontre. Deux panelistes ont animé successivement le débat. Il s’agit de Tog-Asra Evra, sociologue et expert à l’Observatoire national du dividende démographique, et Toua Tongoyna, expert en genre et développement.



Lançant le débat, la présidente du comité d’organisation, Mme Midebel Madjidanoum Mbaïdanoum souligne que les femmes n’imaginent pas refaire le monde sans les hommes et non plus, les hommes n’envisagent refaire le monde sans les femmes. Tout est complémentaire. Elle indique que, si les conditions d’une femme s’améliorent, c’est son père, sa mère, son époux, ses enfants, ses frères et sœurs bref, toute la famille qui en bénéficient.



Cela étant, la SENAFAT offre un cadre de brassage et d’échange d’expériences pour permettre aux femmes de s’instruire, se former, d’évoluer et d’être autonomes à travers le monde car, elles ont davantage besoin de renforcement de leurs capacités. « Si nous voulons être des femmes capables, il faudrait que nous soyons instruites pour avancer et plaider en faveur de certaines de nos sœurs. Nous ne combattons pas pour nous seulement, mais nous combattons pour que la vie de toutes les femmes change », a-t-elle soutenu.



« Autonomisation des femmes : facteurs pour la capture du dividende démographique », est le premier volet du thème qui a été développé par le sociologue Tog-Asra Evra. Ce dernier a succinctement présenté la définition de la notion d’autonomisation, les différents domaines d’autonomisation des femmes, les efforts à fournir par les différents acteurs pour autonomiser les femmes, et les dispositions à prendre par les femmes pour s’autonomiser. Pour lui, le concept d’autonomisation n’a pas une définition univoque. Il se rapporte aux notions d’indépendance, d’autodétermination et d’épanouissement. De même, il ajoute qu’être autonome, c’est être libre de faire un choix ou de prendre une décision quelconque. C’est aussi planifier son avenir.



« Autonomisation des femmes : capture pour le dividende démographique » est le second volet développé par l’expert en genre et développement, Toua Tongoyna. Le deuxième conférencier a fait un rappel sur les concepts clés et a mis un point sur les concepts démographiques, à savoir : défi, opportunité et perspective. Selon Toua Tongoyna, pour parler du dividende démographique, c’est d’abord parler de transition démographique. Il définit la transition démographique comme étant le passage d’un régime où la fécondité et la mortalité baissent. Et d’ajouter que, lorsque les deux s’équilibrent, l’on va avoir ce qu’on appelle la transition.



Toua Tongoyna affirme que, la transition ne peut être possible que lorsque les deux principaux indicateurs diminuent. Le Tchad a pu diminuer l’indicateur sur la mortalité des femmes. L’une des participantes rappelle que, l’autonomisation ne veut pas dire faire ce qu’on veut. « Nous sommes au Tchad, nous avons nos mœurs et coutumes et même si la femme est émancipée, il y a certaines choses qu’on devrait respecter, car ce n’est pas une question de supériorité. Être autonome, c’est pouvoir s’affirmer dans son milieu en tant que femme, mais et non dépasser les bornes » a-t-elle noté.



Une autre participante relève que, les hommes ne considèrent pas les femmes. Ils les traitent de femmes seulement, c’est-à-dire “Mara sakit”. Pour elle, les femmes doivent faire tout le possible pour maintenir leurs filles à l’école. La dernière participante a quant à elle relevé que, être autonome ne signifie pas seulement réussir sur le plan éducatif, mais également s’engager sur tous les plans pour défendre son indépendance.



Selon elle, les femmes doivent être impliquées sur la prise des décisions et des résolutions des conflits car, elles jouent un rôle prépondérant pour la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.







