Tchad : l’avenir des étudiants de l’Université de Ndjamena en danger

Les étudiants de l’Université de Ndjamena sont à quelques jours des grandes vacances, malgré plusieurs arrêts des activités académiques, suite à la grève répétitive des étudiants et enseignants.

Le seul vouloir est de sauver le premier semestre dans toutes les facultés, en faisant les choses à la va-vite. Une telle allure ne favorise pas la maitrise des leçons enseignées, ou du moins son application. Cette pratique n’affecte pas seulement les étudiants, mais également tout le système de l’enseignement supérieur, reconnaissent des enseignants et étudiants. Dans cette polémique, l’étudiant seul est puni car il est coincé de tout coté et de surcroît, pointé du doigt pour son faible niveau.



L’on est en droit de s’interroger sur le devenir de l’Université de Ndjamena et les résultats. « C’est une honte considérable, mais comme la honte ne tue. Le ministère de tutelle ne contrôle rien et le rectorat multiplie les délais des inscriptions et réinscriptions », s’indigne un enseignant. Selon l’ex-secrétaire exécutif de l’UNET/section de Ndjamena, Abel-Aziz, « la cause primordiale de cette situation est les grèves de l’année académique 2015-2016 qui ont conduit à une année élastique, diluant l’année académique 2016-2017 dans celle de 2015-2016.



Depuis lors, l’Université de Ndjamena a perdu le contrôle du chronogramme des années académiques ». « Les autorités concernées sont interpellées. Même si leurs propres enfants étudient ailleurs, le plus important est de respecter le programme des cours afin de garantir un meilleur aux futurs cadres de ce pays », préconise Georges, étudiant de troisième année.