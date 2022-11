Tchad : l'édition 2022 du Festival Ndjam Vi au centre culturel Koulsy Lamko et à l'IFT

Cette nouvelle édition qui est la 15ème sera organisée du 21 au 26 novembre. Celle-ci réserve plusieurs nouveautés par rapport aux éditions antérieures.



Le Festival a prévu une session de formation sur quelques modules liés à la culture en plus de 4 prix. Il s'agit du prix Jeune talent, Hip-hop, World music et le prix Musical d'inspiration occidentale. Il y aura également la participation des artistes venant du Congo et du Cameroun.



Pour le compte de cette édition, le festival Ndjam Vi s'engage aussi à assister une organisation culturelle sœur qui abrite en son sein des sinistrés des inondations.



Lors de cette 15e édition, le Festival compte recevoir des professionnels de la culture dont son directeur, des formateurs, diffuseurs de spectacle, artiste de la République centrafricaine, du Cameroun et du Congo Brazzaville. Ensuite, outre la messe musicale de la nouvelle édition, le Festival a prévu une rencontre régionale sur les industries culturelles et récréatives d'Afrique centrale.



Connu par son immensité d'ambiance, ce Festival est un événement propice de soutien au processus de recherche de la paix et de la stabilité et d'ailleurs, cette édition est place sous le thème "l'Art au service de la cohésion sociale". Par ailleurs, les organisateurs de l'édition 2022 tiennent à rappeler au préalable qu'il n'y aura pas de village artistique mais un dispositif de restauration uniquement pour les 25 et 26 novembre 2022 à l'Institut français du Tchad.