Tchad : l’éducation financière et entrepreneuriale, une préoccupation à Kelo

L'association professionnelle des microfinances du Tchad forme des formateurs et membres des comités locaux, pour la sensibilisation entrepreneuriale et financière depuis ce 1er août 2022, dans un hôtel à Kelo.



L’atelier d'une journée regroupe les animateurs cantonaux et communaux de la Tandjile Ouest. Il vise à renforcer les capacités des participants en éducation financière et entrepreneuriale.



Les sous-thèmes développés sont entre autres : le budget familial, l’épargne, la gestion de la dette, les services financiers et la négociation financière.



Ces animateurs auront la mission de sensibiliser la population de la Tandjilé Ouest, sur les acquis de la formation et leur faire comprendre l'importance d'entreprendre.