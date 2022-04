Tchad : l'élaboration du PND 2022-2026 en période de transition est contestée

Des acteurs de la société civile et partis politiques disent "non à l'élaboration du Plan national de développement 2022-2026", lancé le 31 mars par le premier ministre. Ils exigent la suspension du processus d'élaboration et invitent les partenaires techniques et financiers à ne pas "soutenir cette mascarade".



Dans un communiqué, le GRA-Appel du 1er juin, Wakit Tamma, la plateforme de concertation de la diaspora, Une nation pour tous (UNPT) et le parti Les Démocrates estiment qu'un gouvernement de transition dont le mandat va finir au dialogue national inclusif ne peut engager le Tchad pour les cinq prochaines années.



Seul un gouvernement élu par les tchadiens est légitime pour proposer aux tchadiens le programme de développement du pays. Une telle responsabilité ne relève pas de la transition, laisse entendre le communiqué.



Le lancement du PND "montre la volonté du Conseil militaire de transition (CMT) et de son gouvernement de n'accorder aucune importance au dialogue à venir", affirment les contestataires. "Ils sont déjà convaincus de réussir la tricherie et le passage en force pour entériner le plan de succession au pouvoir à travers un simulacre de consultations électorales", selon le GRA-Appel du 1er juin, Wakit Tamma, la plateforme de concertation de la diaspora, Une nation pour tous (UNPT) et le parti Les Démocrates.