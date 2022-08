Tchad : l’entrepreneuriat expliqué aux villageois dans la Tandjilé

Le Programme d’appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad (PADELFIT), dans son programme de promotion du secteur de la microfinance, a lancé une campagne de sensibilisation et de formation en éducation entrepreneuriale et financière, au profit des groupes productifs et micro-entrepreneurs dans le canton Serem, ce 18 août 2022 à Wesseng, chef-lieu dudit canton, dans la province de la Tandjilé.



Cette activité a réuni plus de 600 personnes venus des villages et des ferricks. Le chef de canton Djarma Djabaou Jonas, demande à la population de son canton, de suivre avec intérêt les enseignements qui seront donnés.



Car c'est par ces orientations qu'elle peut mieux entreprendre. Le formateur Elias, pour sa part, exhorte les participants d'être participatifs et de faire de l'entrepreneuriat une culture dans leurs localités.



Les modules sur l'entrepreneuriat, la budgétisation, l'épargne et le remboursement des dettes sont expliquées à base d'un livret intitulé, le livret de l'apprenant.